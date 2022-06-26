22 человека погибли в пабе в Ист-Лондоне в ЮАР, возможно отравление
В южноафриканском городе Ист-Лондон полиция обнаружила 22 мертвых тела без видимых признаков насилия.
По меньшей мере 22 человека скончались по необъяснимым причинам в пабе в южноафриканском городе Ист-Лондон.
Сообщение об инциденте поступило рано утром в воскресенье, и полиция начала судебно-медицинское расследование, заявил комиссар полиции провинции Восточный Кейп общественному телеканалу SABC.
Полиция изначально не хотела давать более подробной информации о причине инцидента.
По сообщениям экстренных служб, в небольшом помещении было многолюдно в этот день, а некоторые очевидцы заподозрили отравление посетителей паба.
«22 тела были обнаружены на полу. Никаких открытых ран, ничего. Мы не знаем, были ли они отравлены или произошло что-то еще», — заявила пресс-секретарь полиции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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