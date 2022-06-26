Сотни людей пришли проститься с Шатуновым на Троекуровском кладбище в Москве

26 июня на Троекуровском кладбище Москвы стартовала церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым.

Утром воскресенья на московском Троекуровском кладбище появились сотни поклонников музыканта Юрия Шатунова. Люди пришли проститься с кумиром их молодости, который будет сегодня похоронен в российской столице.

Очевидцы отмечают обилие белых роз на месте событий, которые символизируют дань уважения культовой музыкальной композиции Шатунова "Белые розы".

Напомним, что Юрий Шатунов умер ночью 23 июня от острой сердечной недостаточности. На следующий день певец планировал лететь в Германию к родственникам.