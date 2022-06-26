Сотни людей пришли проститься с Шатуновым на Троекуровском кладбище в Москве
26 июня на Троекуровском кладбище Москвы стартовала церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым.
Утром воскресенья на московском Троекуровском кладбище появились сотни поклонников музыканта Юрия Шатунова. Люди пришли проститься с кумиром их молодости, который будет сегодня похоронен в российской столице.
Очевидцы отмечают обилие белых роз на месте событий, которые символизируют дань уважения культовой музыкальной композиции Шатунова "Белые розы".
Напомним, что Юрий Шатунов умер ночью 23 июня от острой сердечной недостаточности. На следующий день певец планировал лететь в Германию к родственникам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Борис Джонсон призвал Запад не пытаться урегулировать конфликт в Украине
Baza: армия Украины второй раз обстреляла вышку «Черноморнефтегаза»
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева
В этом году пик метеорного потока Июньских Боотид будет наблюдаться 27 июня
Войска России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Сиротино и Вороново