Поклонник Юрия Шатунова прислал для церемонии прощания с артистом целый грузовик роз
На парковке рядом с Троекуровским кладбищем в Москве сегодня появился грузовик, из которого раздавали букеты роз, пришедшим сюда на церемонию прощания с Юрием Шатуновым.
Сообщается, что поклонник творчества Шатунова не смог физически присутствовать на церемонии и прислал в знак памяти и уважения целый грузовик букетов роз.
«Их сейчас раздают всем поклонникам артиста», - пишут телеграм-каналы.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в Домодедовской ЦГБ из-за сердечной недостаточности, которую вызвал обширный инфаркт.
Церемония прощания с певцом проходит сегодня в ритуальном зале Троекуровского кладбища, позже состоится закрытая панихида для родных артиста.
Тело Шатунова кремируют и предадут земле 28 июня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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