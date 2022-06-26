Поклонник Юрия Шатунова прислал для церемонии прощания с артистом целый грузовик роз

На парковке рядом с Троекуровским кладбищем в Москве сегодня появился грузовик, из которого раздавали букеты роз, пришедшим сюда на церемонию прощания с Юрием Шатуновым.

Сообщается, что поклонник творчества Шатунова не смог физически присутствовать на церемонии и прислал в знак памяти и уважения целый грузовик букетов роз.

«Их сейчас раздают всем поклонникам артиста», - пишут телеграм-каналы.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в Домодедовской ЦГБ из-за сердечной недостаточности, которую вызвал обширный инфаркт.

Церемония прощания с певцом проходит сегодня в ритуальном зале Троекуровского кладбища, позже состоится закрытая панихида для родных артиста.

Тело Шатунова кремируют и предадут земле 28 июня.