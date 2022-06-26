Российская армия уничтожила оборонительный завод «Артём» в Киеве

Российские военные уничтожили в Киеве производящий авиационно-управляемые ракеты завод «Артём».

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил об успешной ликвидации стратегически важного оборонительного завода «Артём» в столице Украины.

Для выполнения задачи по уничтожению завода на котором производили авиационно-управляемые ракеты класса «воздух-воздух» бойцы воздушно-космических сил РФ использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. По сообщению спикера Командования воздушных сил ВСУ запуск запуск ракет по Киеву осуществлялся из акватории Каспийского моря.

Примечательно, что украинская пропаганда пытается обвинить Россию в разрушении ракетными обстрелами жилых домов в центре Киева, хотя никаких доказательств их заявлениям нет.