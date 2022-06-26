Петуния будет пышно и ярко цвести, если дать ей правильное питание

Петунию любят многие садоводы, но не у каждого получается добиться красивого цветения. Растение довольо капризно и требует к себе внимания и заботы. Питание в этом деле играет не последнюю роль.

Перенесенная пикировка дает о себе знать: петуния замедляется в росте и развитии. Это нормально, потому что все силы уходят на укоренение.

Через две недели можно будет внести удобрение, содержащее азот, чтобы растение могло нарастить зеленую массу. Это может быть Карбамид, Аммиачная селитра, Нитрофоска, Аммофоска, Нитроаммофоска.

Удобрять этими препаратами петунию можно черед каждые 2 недели. Прекращаются подкормки в период появления бутонов.

Теперь растению нужен фосфор, чтобы нарастить и укрепить корни. Слабая корневая система - это невозможность получения нужных питательных элементов из почвы.

Конечно же в этом случае растение цвести не будет, или же цветение будет вялым и тусклым. Поможет "Монофосфаткалия" или любое другое фосфоросодержащее удобрение.

Оценив состояние растения, нужно будет внести такую подкормку 2 или 3 раза.

С появлением соцветий нужно побаловать петунию сульфатом калия или другим питательным составом, содержащим калий. Он обеспечит красочное, пышное и долгое цветение.

Благодаря калию быстрее формируются и активнее развиваются новые бутоны. Однако избыточные подкормки могут остановить рост растения.

Лучшими питательными составами будут те, в которых присутствует марганец, цинк, бор. Для полноценного развития петунии они очень важны.

Хорошей органической подкормкой будет настой из крапивы или банановой кожуры. Можно использовать и куриный помет в виде раствора: на одну часть воды нужна одна часть помета.

Настой делается 10 дней. Потом его нужно будет развести в пропорции 1:10, поливая кусты с перерывами в неделю.

Желтые листики на петунии - показатель избыточных поливов или нехватки железа. Во втором случае нужно трижды обработать растение железосодержащими составами, соблюдая перерыв в 5 дней.