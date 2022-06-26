В Германии на трассе А7 загорелся автовоз, электромобили стали взрываться, как бомбы
После возгорания автовоза автомагистраль A7 в направлении Фленсбурга в ФРГ пришлось перекрыть примерно на семь часов.
По данным полиции, фургон загорелся в субботу вечером между перекрестками Ноймюнстер-Норд и Ноймюнстер-Митте.
Полиция подозревает, что причиной стал технический дефект в шине. Возгорание произошло во время движения из-за взрыва колеса и выделения тепла от трения.
По данным полиции, на автовозе было загружено несколько автомобилей, в том числе электромобили.
В результате пожара были уничтожены все автомобили, материальный ущерб полиция оценила в один миллион евро.
Полиция заявила, что особенно большую опасность представляли электромобили. Одна из машин, взорвалась, как бомба и ее части разлетелись на большом расстоянии. Однако никто не пострадал.
A7 в направлении Фленсбургабыл закрыт до поздней ночи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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