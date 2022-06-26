Байден: «Большая семёрка» запретила импорт золота из России

Президент США Джо Байден заверил, что страны G7 намеренны отказаться от импорта российского золота.

26 июня июня в своём аккаунте Twitter президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден публично подтвердил, что страны «Большой семёрки» приняли решение ввести эмбарго на покупку золота у России.

«Большая семерка» вместе объявит о запрете на импорт российского золота — основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов», - поделился со своими подписчиками Байден.

Напомним, что в Мюнхене в течение трёх дней проходит саммит G7, на участники которого собрались обсудить противодействие России. Ожидается, что к участникам саммита по видеосвязи должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.