Байден: «Большая семёрка» запретила импорт золота из России
Президент США Джо Байден заверил, что страны G7 намеренны отказаться от импорта российского золота.
26 июня июня в своём аккаунте Twitter президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден публично подтвердил, что страны «Большой семёрки» приняли решение ввести эмбарго на покупку золота у России.
«Большая семерка» вместе объявит о запрете на импорт российского золота — основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов», - поделился со своими подписчиками Байден.
Напомним, что в Мюнхене в течение трёх дней проходит саммит G7, на участники которого собрались обсудить противодействие России. Ожидается, что к участникам саммита по видеосвязи должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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