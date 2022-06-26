Мульчирование травой: какие опасности в себе скрывает и как правильно это делать

Без мульчирования не обходится ни один агротехнический процесс, эта мера приносит пользу растению и конечно она необходима. Однако в этом деле есть свои подводные камни, о которых садоводам забывать не стоит.

Польза

Мульчирование помогает сохранить влагу, убрать сорную траву, стимулирует развитие полезной почвенной флоры, делает землю более плодородной.

Чаще всего огородные культуры мульчируют скошенной травой. Причем в ход идет как свежая, так и сухая трава.

Возможный вред

Чтобы не нанести вред растениям, нужно учитывать следующие важные моменты:

для мульчирования нельзя брать траву, обработанную гербицидами;

не подходит для этих целей трава, в которой попадаются сорняки, находящиеся в фазе цветения;

в результате использования травяной мульчи на огородных растениях может появиться мучнистая роса или фузариоз;

скошенная трава может стать источником появления вредителей: цикадки, трипсов, тли, клещей и других паразитов.

Правильное использование

Перед применением траву надо пролить специальными препаратами, сделанными на основе сенной палочки ("Бактоген", "Бактофит", "Фитоспорин", "Гамаир", "Алирин") или триходермы ("Триходермин", "Глиокладин", "Фунгилекс", "Атлант", "Споробактерин", Profit). Триходерма активирует разложение и минерализацию почвенных элементов, обогащая землю азотом.

Злоупотребление скошенной травой ведет к занитрачиванию овощных культур. Вот почему нужно плотно мульчировать растения таким способом лишь в первой половине вегетационного периода, когда польза от этой процедуры будет максимальной.