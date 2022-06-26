Армия РФ уничтожила десять взводов РСЗО Украины на донецком направлении
Российские войска ликвидировали десять взводов украинских реактивных систем залпового огня на Донбассе.
Днём воскресенья генерал-лейтенант Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной дневной брифинг ведомства, рассказав об успехах российских сил спецопераций, дислоцированных на территории Донбасса.
Конашенков уведомляет, что за минувшие сутки вооружённые силы России ликвидировали десять взводов украинских систем залпового огня на донецком направлении. Речь идёт в том числе о РСЗО, поставленных Киеву Западом.
Также Игорь Конашенков сообщил, что армия РФ уничтожила центры по подготовке украинских десантников в трёх областях, использовав высокоточное оружие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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