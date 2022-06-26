Певица Валерия упала на сцене

Народная артистка России поскользнулась во время съемок, и рухнула прямо на глазах съемочной группы.

54-летняя Валерия упала прямо на сцене во время съемок. ЧП случилось в ходе подготовки одной из телепередач.

Певица вышла в белом мини-платье с пышными воланами и открытыми плечами, а на ее ногах были серебристые лодочки.

Артистка стала исполнять песню «Нежность моя», и буквально через несколько секунд Валерия поскользнулась, не успев добраться даже до середины сцены. Звезда упала прямо на глазах у потрясенной съемочной группы.

Однако Валерия не растерялась, она восприняла произошедшее с юмором. По словам артистки, с ней такого еще не происходило. По мнению звезды, причиной мог стать темный, блестящий пол, где края ступеней просто незаметны.

Певица при этом получила незначительные травмы: она разбила коленки.