Начался сезон заготовок, что по чем принимают в Брестской области

Заготовители начали принимать ягоды и грибы, как с подворий, так и дикорастущие, узнали цены на них.

В Брестской области стабилизировалась цена на клубнику. На пунктах приема уже можно сдавать вишню и чернику.

Цены в настоящее время в среднем выглядят так:

Клубника - до 5р,

Черника ручного сбора - 7р,

Вишня - до 2р,

Лисички - до 6р.

Исходя из этих цен, можно прикинуть, сколько имеют перекупы на садовых рынках.