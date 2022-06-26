Начался сезон заготовок, что по чем принимают в Брестской области
Заготовители начали принимать ягоды и грибы, как с подворий, так и дикорастущие, узнали цены на них.
В Брестской области стабилизировалась цена на клубнику. На пунктах приема уже можно сдавать вишню и чернику.
Цены в настоящее время в среднем выглядят так:
Клубника - до 5р,
Черника ручного сбора - 7р,
Вишня - до 2р,
Лисички - до 6р.
Исходя из этих цен, можно прикинуть, сколько имеют перекупы на садовых рынках.
Опубликовано: Тарас Медведев
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