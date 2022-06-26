Эксперты рассказали, какие продукты провоцируют мигрень

Механизм приступов этой болезни до конца не изучен, но известно, что может их вызывать и усугублять.

На Земле насчитывается примерно миллиард людей, страдающих от мигрени.

У ученых нет единого мнения по поводу причины возникновения боли. Однако они установили, какие продукты усугубляют процесс.

В частности, врач-невролог Павел Хорошев предупредил, что красное вино провоцирует приступы боли сильней, чем другие спиртные напитки. Провокаторы мигрени также - продукты, которые содержат кофеин: чай, кофе, энергетики.

В запретной зоне для больных с мигренью и все виды сыра, шоколад, сахарозаменитель аспартам, усилитель вкуса глутамат.

Кроме того, нежелательно включать в меню свинину. Невролог советует людям, подверженным сильным приступам мигрени, попробовать придерживаться вегетарианской диеты.