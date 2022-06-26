Эксперты рассказали, какие продукты провоцируют мигрень
Механизм приступов этой болезни до конца не изучен, но известно, что может их вызывать и усугублять.
На Земле насчитывается примерно миллиард людей, страдающих от мигрени.
У ученых нет единого мнения по поводу причины возникновения боли. Однако они установили, какие продукты усугубляют процесс.
В частности, врач-невролог Павел Хорошев предупредил, что красное вино провоцирует приступы боли сильней, чем другие спиртные напитки. Провокаторы мигрени также - продукты, которые содержат кофеин: чай, кофе, энергетики.
В запретной зоне для больных с мигренью и все виды сыра, шоколад, сахарозаменитель аспартам, усилитель вкуса глутамат.
Кроме того, нежелательно включать в меню свинину. Невролог советует людям, подверженным сильным приступам мигрени, попробовать придерживаться вегетарианской диеты.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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