Четыре активиста предстанут перед судом после демонстрации G7, за избиение полицейских
После субботней демонстрации противников G7 в Мюнхене в воскресенье четыре ее участника остаются под арестом.
Следователи обвиняют четверых активистов в нанесении телесных повреждений в результате нападения на сотрудников полиции.
Полиция расследует дела в отношении шестерых, а в общей сложности речь идет о девяти участниках протеста.
В субботу организаторы мирной демонстрации антиглобалистов собрали на улицах Мюнхена около 6000 (по данным полиции 4 тыс.) протестующих.
Порядок во время демонстрации обеспечивали 3000 стражей порядка и экстренных служб.
Опубликовано: Тарас Медведев
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