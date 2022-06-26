Четыре активиста предстанут перед судом после демонстрации G7, за избиение полицейских

После субботней демонстрации противников G7 в Мюнхене в воскресенье четыре ее участника остаются под арестом.

Следователи обвиняют четверых активистов в нанесении телесных повреждений в результате нападения на сотрудников полиции.

Полиция расследует дела в отношении шестерых, а в общей сложности речь идет о девяти участниках протеста.

В субботу организаторы мирной демонстрации антиглобалистов собрали на улицах Мюнхена около 6000 (по данным полиции 4 тыс.) протестующих.

Порядок во время демонстрации обеспечивали 3000 стражей порядка и экстренных служб.