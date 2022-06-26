Видео американки, где она жалуется на наказание за короткие шорты, стало вирусным

Женщину привлекли к административной ответственности за нарушение городского постановления, которое регламентирует степень открытости.

Видео TikTok женщины из Виннфилда, Лос-Анджелес, стало вирусным после того, как она обратилась к приложению, чтобы пожаловаться на полученное замечание и штраф за слишком открытую одежду.

Кейси ЛаКаз-Лахни опубликовала сообщение об инциденте, и оно набрало более 2,6 миллиона просмотров. Женщина подписала видео «сделай его понятным», прежде чем показать зрителям рассматриваемый наряд.

ЛаКаз-Лачни изображена в черной футболке, закрывающей плечи и укороченной чуть выше пупка, в сочетании с обрезанными джинсовыми шортами и ремнем с заклепками.

В видео ЛаКаз-Лачни заявляет: «Вы шутите? На семейном мероприятии, где алкоголь буквально раздается бесплатно, ко мне подошли три женщины-полицейских и дали мне штрафной билет».

В свою очередь, полицейское управление Уиннфилда опубликовало в Facebook сообщение, в котором говорится, что "сообщения в социальных сетях негативно повлияли на работу наших полицейских во время этого веселого семейного праздника".

По их словам, гражданка была привлечена к административной ответственности за нарушение городского постановления. И после этого сообщение перешло на популярный сайт социальной сети, где высказываются претензии к полицейским.

Городское постановление, которое упоминают полицейские, запрещает носить брюки, брюки, шорты, юбки, платья или шорты в любом общественном месте или местах, если они слишком открыты для публики.