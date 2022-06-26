Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта

Bloomberg заявил о том, что в понедельник 27 июня 2022 года, Россию ждёт вынужденный надвигающийся дефолт.

Американский Bloomberg заявил о том, что Российская Федерация находится в нескольких часах от дефолта.

При невыполнении Россией долговых обязательств по выплате процентов по бондам в размере ста миллионов долларов международные рейтинговые агентства объявят стране дефолт.

Примечательно, что министр Финансов РФ Антон Силуанов несколько дней назад обвинил Запад в том, что дефолт России будет сугубо их виной, ведь они отказываются от выполнения своих обязательств.

Последний раз технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств был объявлен в Российской Федерации в августе 1998 года, во время экономического кризиса в России.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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