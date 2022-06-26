Джонсон заявил, что переговоры приведут к нестабильности в Европе, и призвал взять курс на долгую войну с Россией
В отличие от президента Франции, премьер-министр Великобритании отказался от любого диалога с президентом России Путиным, которого он назвал диктатором, после начала СВО.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье предостерег президента Франции Эммануэля Макрона от соблазна найти решение украинского конфликта путем переговоров.
Британский премьер-министр заявил, что переговоры породят «глобальную нестабильность», сообщает Даунинг-стрит.
Во время встречи в кулуарах саммита G7 в Германии лидеры двух стран «сошлись во мнении, что наступил критический момент в развитии конфликта и что можно переломить ход войны».
Джонсон заявил, что решить проблему можно только усилив военную поддержку Киева.
Такая логика Великобритании еще раз доказывает, что именно Соединенное Королевство заинтересовано в крахе ЕС и будет продолжать войну всеми способами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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