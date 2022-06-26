Юрий Шатунов будет кремирован для частичного захоронения в Германии

26 июня стало известно, что недавно скончавшийся российский певец Юрий Шатунов будет кремирован. Об этом сообщил его бывший директор.

Официальный представитель лидера группы "Ласковый май" Юрия Шатунова утверждает, что музыкант будет кремирован, поскольку он хотел, чтобы его тело было похоронено в Германии.

"Прах захоронят частично в Германии и частично - Троекуровском кладбище. Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится", - сообщил бывший менеджер артиста Аркадий Кудряшов.

Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-ом году жизни. Официальной причиной смерти талантливого музыканта медики назвали острую сердечную недостаточность.