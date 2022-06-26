Патриарх Кирилл: христиане на Западе продают свои храмы «светскому безбожному обществу»

Глава РПЦ Патриарх Кирилл рассказал о продаже западных христианских храмов для проведения пиршеств и собраний.

26 июня во время своей проповеди в Андреевском кафедральном соборе в Геленджике Патриарх московский и всея Руси Кирилл поделился своими наблюдениями касательно угасания веры на Западе, что является, по его мнению, очень плохим признаком.

Патриарх Кирилл рассказал прихожанам о том, что проживающие на Западе христиане продают свои храмы властям, которые устраивают в храмах пиршества и собрания и мусульманским общинам, которые превращают храмы в мечети.

Западный мир отказывается от веры.

Также Патриарх московский и всея Руси отметил, что несмотря на продолжительные гонения и испытания, российские православные смогли сохранить свою веру и воспитывают своих детей и внуков в любви к Б-гу.