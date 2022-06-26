H&M закрыл первый и крупнейший флагманский магазин в Китае

Он был вторым по величине в мире ритейлером быстрой моды, первым и крупнейшим магазином на рынке с момента его открытия 15 лет назад.

Шведский модный бренд H&M закрыл свой первый флагманский магазин в материковом Китае, расположенный в оживленном коммерческом районе Шанхая Хуайхай-роуд.

Магазин официально закрылся в пятницу. При посещении в субботу утром все стены трехэтажного здания были покрыты белым, а две вывески H&M были сняты, пока рабочие упаковывали вешалки с одеждой внутри.

Это место было вторым по величине в мире ритейлером быстрой моды, первым и крупнейшим магазином на рынке материкового Китая с момента его открытия 15 лет назад.

Он был открыт ненадолго после того, как город ослабил меры по блокировке, но потребительский спрос не восстановился, а затянувшаяся негативная реакция после спора о хлопке в Синьцзяне снизила продажи бренда на рынке.

Согласно правительственным отчетам, розничные продажи в Шанхае упали на 6,7% в мае после падения на 11% в апреле.

Компания отказалась от комментариев, сославшись на период затишья перед отчетом о прибылях и убытках группы за шесть месяцев в следующую среду.

После отказа использовать синьцзянский хлопок из-за обвинений в принудительном труде в регионе в марте прошлого года H&M и такие компании, как Nike и Adidas, столкнулись с интенсивным бойкотом.

Компания H&M была удалена с ведущих китайских платформ электронной коммерции, а ее списки магазинов были исключены из онлайн-карт и Dianping, китайской версии Yelp.

Согласно веб-сайту компании, шведский ритейлер в настоящее время управляет 381 магазином в Китае, 26 из которых расположены в Шанхае. Бренд закрыл 31 магазин на рынке в четвертом квартале прошлого года.

Перед закрытием магазина Huaihai ритейлер закрыл другой флагманский магазин на West Nanjing Road в Шанхае в мае прошлого года. Это место занял китайский бренд пуховиков Bosideng.

Реакция потребителей была не единственной проблемой, которая преследовала компанию. Недавно его дочерняя компания в Санье была оштрафована местными правоохранительными органами за продажу некачественной продукции.

Согласно профилю компании Qichacha, за последние несколько лет H&M столкнулась с 34 административными взысканиями, в основном из-за предполагаемых проблем с контролем качества.

В апреле этого года материнская компания H&M H&M Hennes & Mauritz AB закрыла свой бренд Monki в материковом Китае. Группа по-прежнему управляет дочерними брендами COS, &Other Stories и Arket на китайском рынке, на который, по мнению аналитиков, приходится около 6 процентов продаж группы.