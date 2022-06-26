Певица Валерия упала на сцене на съемках нового ТВ-шоу

Народная артистка России Валерия Перфилова, известная своей аудитории, как певица Валерия, упала во время своего выступления на сцене во время съёмок одной из новых телевизионных программ.

Как позже отметила Валерия, с ней такая ситуация приключилась впервые.

Падение произошло как раз тогда, когда певица, спускаясь по лестнице, произносит "Здравствуйте". В тот же момент она падает на пол лицом вниз, споткнувшись о край ступеньки.

Как отметила исполнительница, из-за тёмного и блестящего пола на сцене она попросту не заметила край ступеньки и споткнулась.