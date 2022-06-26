Хозяева огромного плавучего ресторана Jumbo в Гонконге заявили о его затоплении, а потом сообщение опровергли
В этом трехэтажном ресторане в свое время обедали Том Круз, Гонг Ли и королева Елизавета II. Всего он рассчитан на 2300 посетителей.
Владельцы гонконгского плавучего ресторана Jumbo опровергли утверждения о том, что легендарное судно затонуло в Южно-Китайском море.
Первоначально заведение закрылось в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19, а его владельцы сообщили об убытках на общую сумму более 100 миллионов гонконгских долларов (примерно 12,75 миллиона долларов).
Владелец ресторана сначала в понедельник опубликовал заявление, в котором заявил, что судно затонуло, так как буксировка ресторана столкнулась с «неблагоприятными условиями» во время перевозки через Южно-Китайское море.
Позже, в пятницу, представители Aberdeen Restaurant Enterprises пояснили, что сообщения о затоплении лодки были «неточными». При этом уточнялось, что владельцы всегда использовала термин «опрокинуться», а не «тонуть», чтобы описать инцидент.
В отдельном заявлении сообщается, что судно все еще находится на плаву, хотя спасательные работы будут «чрезвычайно трудными» из-за глубины воды более 3300 футов.
Судно, как сообщается, опрокинулось в воскресенье, когда его отбуксировали в секретное место, хотя морское управление Гонконга заявило, что оно направлялось на верфь в Камбодже. Несмотря на одобрение корабля после проверки морскими инженерами, вода просочилась внутрь судна, из-за чего оно начало опрокидываться.
В этом трехэтажном ресторане в свое время обедали Том Круз, Гонг Ли и королева Елизавета II. Всего он рассчитан на 2300 посетителей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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