Запрос «Дроздов умер» подскочил в поисковых трендах 26 июня 2022 года
Люди ищут, правда ли умер телеведущий, ученый-зоолог Николай Дроздов, известный по телепередаче «В мире животных».
Такие запросы идут в основном из России.
Причина в том, что 24 июня 2022 года на сайте популярного желтого издания «Дни.ру» вышла публикация с заголовком «85-летний Николай Дроздов ушел на небеса».
Этот материал попал в рекомендованные в Гугле и стал популярным.
При этом в публикации речь идет о праздновании дня рождения Николая Дроздова – 20 июня 2022 года ему исполнилось 85 лет.
В телеграм-канале Николая Дроздова 25 июня опубликовали видео с его дня рождения, где запечатлены сам Дроздов, а также певица Лариса Долина.
Никаких официальных новостей о том, что Николаем Дроздовым что-то случилось, нет.
Опубликовано: Антон Райт
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