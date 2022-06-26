Запрос «Дроздов умер» подскочил в поисковых трендах 26 июня 2022 года

Люди ищут, правда ли умер телеведущий, ученый-зоолог Николай Дроздов, известный по телепередаче «В мире животных».

Такие запросы идут в основном из России.

Причина в том, что 24 июня 2022 года на сайте популярного желтого издания «Дни.ру» вышла публикация с заголовком «85-летний Николай Дроздов ушел на небеса».

Этот материал попал в рекомендованные в Гугле и стал популярным.

При этом в публикации речь идет о праздновании дня рождения Николая Дроздова – 20 июня 2022 года ему исполнилось 85 лет.

В телеграм-канале Николая Дроздова 25 июня опубликовали видео с его дня рождения, где запечатлены сам Дроздов, а также певица Лариса Долина.

Никаких официальных новостей о том, что Николаем Дроздовым что-то случилось, нет.