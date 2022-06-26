Самые распространенные причины, по которым питание для собаки становится непригодным
От качества корма зависит здоровье и самочувствие питомца, а качество корма меняется в зависимости от условий его хранения.
Питание для хвостатого друга состоит из натуральных компонентов: мяса, рыбы, субпродуктов, жиров животного происхождения, злаков, овощей, фруктов. Качественные смеси содержат минимум консервантов, поэтому срок хранения продукта ограничен. Максимальный период времени, в течение которого «живет» невскрытая упаковка, составляет:
для гранул – 18 месяцев;
для консервов – до 3 лет.
Эти сроки действительны при условии, что целостность упаковки сохранена на сто процентов. Если мешок или пауч был поврежден при транспортировке, и владелец этого не заметил, время хранения сокращается в несколько раз.
Невскрытую упаковку необходимо хранить в сухом месте, при температуре от 5 до 20 градусов. На нее не должны попадать солнечные лучи. Корм часто хранят на кухне, и это – не лучшее место, ведь там, где готовят еду, часто влажно и жарко.
Идеальное помещение – кладовка, предназначенная только для пищевых продуктов, застекленный и защищенный от солнца балкон. Владелец должен внимательно следить за сроками реализации, указанными на упаковке: корм с истекшим сроком питомцу предлагать нельзя.
Правила хранения сухого корма
У сухого корма риск оказаться испорченным выше, чем у влажного, в силу состава и особенностей упаковки. Пачка гранул легко испортится, если внутрь попадет несколько капель влаги. Помимо воды, есть и другие факторы, из-за которых содержимое упаковки приходит в негодность:
грызуны – мышей привлекает запах злаков, они прогрызают упаковочный материал и лакомятся гранулами;
пылевые клещи – незаметные глазу вредители вызывают пищевую аллергию и атопический дерматит (зуд на коже, с трудом поддающийся лечению);
плесень – грибок в рекордно короткие сроки поражает содержимое мешка.
Важно беречь упаковку от попадания внутрь влаги и пыли. Самому высокому риску подвергаются емкости большого объема, в 12-15 килограммов, поэтому рекомендуется содержимое таких мешков пересыпать в контейнеры. Пластиковый контейнер с плотно прилегающей крышкой изолирует гранулы от внешней среды.
Правила хранения влажного корма
Вскрытая консервная банка с влажным кормом хранится в холодильнике до трех дней, но лучше использовать содержимое в течение суток.
Опубликовано: Антон Райт
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