Bloomberg: РФ находится в нескольких часах от первого за сто лет дефолта по госдолгу
Газета Bloomberg сообщает о возможности очень скорого дефолта в России из-за неуплаты по суверенному госдолгу страны.
Американское новостное издание Bloomberg сообщает, что 26 июня истекает льготный период, в рамках которого правительство России должно заплатить по госдолгу сумму в сто миллионов долларов.
По данным Bloomberg, в случае, если западные инвесторы не получат выплат от России 27 июня, Москва будет вынуждена признать фактический дефолт.
При этом в Bloomberg подчеркнули, что данный дефолт будет первым для российского государства за последние сто лет. Напомним, что 25 мая Минфин США запретил РФ обслуживать свой суверенный долг в долларах, отказавшись также принимать оплату в рублях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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