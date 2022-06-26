Посол Китая во Франции заявил, что Пекин будет возвращать Тайвань «всеми средствами, в том числе военными»

Посол Китая во Франции: Пекин будет возвращать Тайвань «всеми средствами, в том числе военными».

По словам посла, сравнивать ситуацию вокруг Тайваня с российско-украинским конфликтом нельзя, поскольку остров никогда не был суверенным государством. «Он [Тайвань] с древних времен был неотъемлемой частью Китая», — отметил Шай.

21 июня самолеты военно-воздушных сил Китая без предупреждения вошли в зону действия ПВО Тайваня. В ответ Тайбэй поднял в воздух свои ВВС.

В середине июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ также заявил на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином, что Пекин готов начать войну из-за Тайваня. «Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, китайская армия, безусловно, без колебаний начнет войну, чего бы это ни стоило», — подчеркивал Фэнхэ.

Китайский министр обороны также осудил поставки американского оружия Тайваню.

Посол Китая в США Цинь Ган также грозил США военным конфликтом в случае, если Вашингтон будут способствовать независимости Тайваня.