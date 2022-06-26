Верка Сердючка опубликовала пост памяти Юрия Шатунова, но среди тысячи комментариев нашлись уроды
Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) почтил память своего коллеги и друга Юрия Шатунова постом в Фейсбуке со свечей.
Сотни украинских фанатов российского артиста отозвались о нем, как о музыкальной памяти девства, высказали теплые слова.
Но не обошлось и без уродов, которые вытащили чьи-то непонятные комментарии, где под личиной продюсерской организации, кто-то заявил, что Шатунов не хотел давать концерты для «бандеровцев».
Ветка в комментариях тут же стала поприщем для укронацистов, которые и здесь нашли след Кремля.
Сегодня в зале ритуалов на Троекуровском кладбище прошло прощание с популярным артистом. С букетами роз к нему пришли тысячи поклонников.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Борис Джонсон призвал Запад не пытаться урегулировать конфликт в Украине
Baza: армия Украины второй раз обстреляла вышку «Черноморнефтегаза»
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева
В этом году пик метеорного потока Июньских Боотид будет наблюдаться 27 июня
Войска России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Сиротино и Вороново