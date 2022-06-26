Верка Сердючка опубликовала пост памяти Юрия Шатунова, но среди тысячи комментариев нашлись уроды

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) почтил память своего коллеги и друга Юрия Шатунова постом в Фейсбуке со свечей.

Сотни украинских фанатов российского артиста отозвались о нем, как о музыкальной памяти девства, высказали теплые слова.

Но не обошлось и без уродов, которые вытащили чьи-то непонятные комментарии, где под личиной продюсерской организации, кто-то заявил, что Шатунов не хотел давать концерты для «бандеровцев».

Ветка в комментариях тут же стала поприщем для укронацистов, которые и здесь нашли след Кремля.

Сегодня в зале ритуалов на Троекуровском кладбище прошло прощание с популярным артистом. С букетами роз к нему пришли тысячи поклонников.

