ВКС РФ ударили по опоре ж/д моста через Днепр  в Черкасской области

В полдень 26 июня объекты инфраструктуры Украины, которые имеют отношение к поставкам вооружений и техники для ВСУ были подвергнуты атаке ВКС России.

В результате одного из ударов была повреждена опора моста через Днепр в Черкасской области, в результате чего остановлено железнодорожное сообщение по нему.

Сообщается, что мост активно использовался для доставки живой силы и вооружений на восточный фронт, где сейчас сложилась бедственная ситуация для ВСУ.

Как видно на предоставленных украинской администрацией фото, автомобильная артерия моста не пострадала.

Напомним, что на прошлой неделе несколько украинских политиков заявили, что в случае поставок РСЗО для ВСУ они хотели бы атаковать Крымский мост.