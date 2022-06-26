Более десяти тысяч человек посетили прощание с Шатуновым в Москве

Днём 26 июня состоялось прощание с экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым, внезапно умершим накануне.

Московское похоронное агентство "Ритуал" уведомляет, что воскресным днём прошедшее в траурном зал на Троекуровском кладбище прощание с Юрием Шатуновым посетили более десяти тысяч фанатов певца, не оставшимися равнодушными после его гибели.

По данным "Ритуала", на церемонии прощания с Шатуновым было настолько много людей, что агентству пришлось организовать бесплатную раздачу воды.

Напомним, что музыкант Юрий Шатунов неожиданно умер ночью 23 июня на сорок девятом году жизни, испытав резкую боль в сердце и не сумев пережить инфаркт миокарда.