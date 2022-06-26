Дачники рассказали о причинах появления паутинного клеща на огурцах

Паутинный клещ коварный вредитель комнатных растений. Эти невидимые клещи появляются на растениях как будто ниоткуда, но это не так и небольшая ошибка приводит к тому, что все комнатные растения оказываются заражены паутинным клещом.

Для начала, паутинного клеща нужно обнаружить, а без знаний о нем это не так уж просто. Взрослые представители этого вида достигают всего 1 мм в длину, а значит, рассмотреть их сможет не каждый.

Паутинный клещ и вред от него:

Паутинный клещ на самом деле — небольшой паук, который питается соком растений. Вредитель поражает огромное количество растений, не только огурцы. Паучки бывают разного окраса — от зеленого до красного, серого и почти черного.

Напитавшись соком, клещи раздуваются до 2 мм в диаметре. Насекомые необычайно плодовиты. Если пропустить появление клеща, то уже через пару дней они дадут потомство до 8 тысяч особей.

Зараженные огурцы сразу престают расти. Особенно это заметно, если рядом находятся здоровые растения. Клещи в первую очередь поражают обратную сторону нижних листов огурца.

Вначале появляются небольшие черные или серые точки, потом особи развиваются, начинают размножаться, захватывают стебель, листы желтеют, усыхают. В итоге растение полностью засыхает.

Клещи развиваются в сорняках, переносятся ветром и переносят зимовку в верхних слоях почвы. Поэтому необходимо осенью и весной перекапывать грунт и даже снимать его, если были замечены вредители.

Профилактика и народные методы борьбы:

Арахнид может переноситься ветром, поэтому на 100 процентов защититься от него невозможно. Отлично помогает профилактика. В первую очередь необходимо создать условия, при которых паук не выживет и перестанет размножаться. Клещ боится высокой влажности.

Самый простой и действенный способ избавиться от клеща на ранней стадии — удалить пораженные листы. Я просто срываю их и сжигаю. Но это поможет, только если поражено не более 30–40 процентов листвы.

Если клещи уже захватили стебель, то такая мера не принесет должного эффекта. Можно просто вырвать больное растение, но я предпочитаю побороться за его жизнь.

При незначительном поражении я обрабатываю листву перекисью водорода. Можно еще использовать скипидар или нашатырный спирт. Отлично помогает настой бархатцев или алоэ. Готовятся они так:

Для настоя алоэ необходимо перемолоть с помощью мясорубки или блендера около 2 кг листьев алоэ, добавить к смеси 50 граммов хозяйственного мыла, натертого на терке, и развести все в 10 литрах воды.

Я делаю это сразу в ведре. Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать и оставить на пару часов. Потом можно опрыскивать овощи. Я делаю это с помощью веника.

Для отвара бархатцев потребуется сорвать примерно полведра цветов вместе с зеленью, долить воды и оставить на пару дней на солнце. После добавить 40 граммов натертого хозяйственного мыла, дождаться его полного растворения. Отвар готов, можно приступать к обработке.

Обработка химическими препаратами:

В первую очередь я стараюсь использовать биологические препараты. Они наносят минимальный ущерб растению. Срывать огурцы можно уже через 2 дня после обработки.

Чаще всего я обрабатываю зараженные огурцы препаратом «Фитоверм», он полностью натуральный. Одну ампулу я развожу в одном литре воды. Обработку можно повторять несколько раз и использовать в период вегетации.

После процедуры клещи не гибнут сразу. «Фитоверм» имеет накопительный эффект. Пауки гибнут примерно на 3–4 дня после обработки. Повторять процедуру я рекомендую через 8–9 дней.

Среди акарицидов я выделяю «Актеллик», «Плант-Пин» и «Этиссо». Обработку нужно проводить согласно инструкции, а срывать урожай можно только через месяц.