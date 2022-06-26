Огородники рассказали о правильном удалении листьев на перцах
Неопытным огородникам, порой, трудно разобраться самостоятельно, как правильно формировать кусты на овощных однолетних культурах. И такой вопрос, как оставлять нижние листья у перца или обрывать их, до сих пор остается открытым.
Всегда хочется получать богатый урожай качественных крупных овощей, поэтому приходится прислушиваться к советам бывалых огородников, которые утверждают, что обрывание ускоряет созревание и позволяет получать плоды более крупных размеров.
Можно сказать, огородники разделились на два лагеря: одни считают, что у таких культур, как помидоры, перец, баклажаны необходимо формировать куст методом обрыва нижних листьев, другие считают это занятие пустой тратой времени.
Для чего у перца обрывать листья?
Все овощные культуры, выращиваемые в тепличных условиях, пасынкуют. То есть с них обрывают лишние листья. На перчике сначала развивается один стебель, а затем он разветвляется.
И на нем образуется большое количество пасынков. Если их все оставить, это отберет у растения много сил и ресурсов. В результате плоды получатся мелкими и не сочными. Поэтому я всегда обрезаю лишние листья, прищипываю пустые побеги, удаляю лишние бутоны. Это гарантирует мне обильный урожай.
К основным плюсам удаления пасынков и лишних листьев я отношу:
Хорошее освещение культуры. Перец очень любит свет, а обильная зеленая масса не позволяет солнечным лучам добираться до всех плодов. При прореживании кроны растение равномерно освещается.
Создание благоприятного микроклимата. Так как в теплице довольно влажно, растения должны проветриваться. С небольшим количеством листьев этого легче добиться. Если же их оставить много, на растении могут появиться вредители и различные заболевания.
Высокое качество плодов, ускоренные сроки их созревания, хорошая урожайность.
Единственное, после удаления листвы культура нуждается в хорошем уходе: поливе, внесении удобрений, рыхлении грунта.
К минусам этой процедуры могу добавить:
Неэстетичный внешний вид растений (но меня это нисколько не смущает, главное, чтобы урожай был обильным и вкусным).
Не вовремя (слишком рано или поздно) удаленная листва может спровоцировать замедленный рост.
Пасынкование и обрезка листьев вызывает у перца стресс. И после процедуры он может начать отставать в росте.
Если во время обрезки убрать не те стебли, урожай получится скудным.
Я всегда использую одну и те же проверенную технику удаления лишней листвы на болгарском перце:
Когда растение сформировало завязи и нижние плоды почти доспели, я удаляю все нижние листья до первой развилки.
При вызревании перчиков на развилках все листья, расположенные под ними, я также удаляю.
Ветки, с которых собран урожай, я сразу обрезаю.
Какие инструменты понадобятся?
Для удаления лишней листвы на перце необходимо подготовить секатор или ножницы. Я их всегда дезинфицирую перед работой, чтобы растения не заболели. Хотя большинство дачников не обрезают, а просто обрывают листья и пасынки руками.
У каждого огородника свой метод пасынкования перца. Но я использую старый и проверенный способ:
На высокорослых растениях я прищипываю все боковые побеги.
На среднерослых сортах я обрываю нижние листья.
Карликовый перчик я практически не трогаю. Главное — удалить лишние листья, чтобы растения хорошо проветривались.
Надо ли обрывать пасынки?
При выращивании перца у него активно образуются пасынки из всех развилок. Они отбирают у растения силы, снижают качество и количество плодов. Поэтому я рекомендую вовремя их удалять.
Надо ли обрывать бутоны?
При выращивании перца в домашних условиях, в период их высаживания на грядки у них уже имеются первые бутоны. При посадке растения в открытый грунт они должны направить все силы на наращивание корневой системы, а не на вызревание бутонов.
Поэтому я их удаляю, чтобы растение окрепло и адаптировалось в новых условиях. Также при активном цветении культуры на ней появляется большое количество бутонов. Половина из них – пустоцветы. Их обязательно стоит сразу удалить.
Как видно, выращивание болгарского перца имеет свою специфику. Но, если все делать правильно и вовремя, у вас получится добиться высокой урожайности культуры. А как вы удаляете листья? Сажаете вы перец в теплице или в открытый грунт. Предлагаю поделиться опытом в комментариях ниже.
Опубликовано: Ангелина Крент
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