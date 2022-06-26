Огородники рассказали о правильном удалении листьев на перцах

Неопытным огородникам, порой, трудно разобраться самостоятельно, как правильно формировать кусты на овощных однолетних культурах. И такой вопрос, как оставлять нижние листья у перца или обрывать их, до сих пор остается открытым.

Всегда хочется получать богатый урожай качественных крупных овощей, поэтому приходится прислушиваться к советам бывалых огородников, которые утверждают, что обрывание ускоряет созревание и позволяет получать плоды более крупных размеров.

Можно сказать, огородники разделились на два лагеря: одни считают, что у таких культур, как помидоры, перец, баклажаны необходимо формировать куст методом обрыва нижних листьев, другие считают это занятие пустой тратой времени.

Для чего у перца обрывать листья?

Все овощные культуры, выращиваемые в тепличных условиях, пасынкуют. То есть с них обрывают лишние листья. На перчике сначала развивается один стебель, а затем он разветвляется.

И на нем образуется большое количество пасынков. Если их все оставить, это отберет у растения много сил и ресурсов. В результате плоды получатся мелкими и не сочными. Поэтому я всегда обрезаю лишние листья, прищипываю пустые побеги, удаляю лишние бутоны. Это гарантирует мне обильный урожай.

К основным плюсам удаления пасынков и лишних листьев я отношу:

Хорошее освещение культуры. Перец очень любит свет, а обильная зеленая масса не позволяет солнечным лучам добираться до всех плодов. При прореживании кроны растение равномерно освещается.

Создание благоприятного микроклимата. Так как в теплице довольно влажно, растения должны проветриваться. С небольшим количеством листьев этого легче добиться. Если же их оставить много, на растении могут появиться вредители и различные заболевания.

Высокое качество плодов, ускоренные сроки их созревания, хорошая урожайность.

Единственное, после удаления листвы культура нуждается в хорошем уходе: поливе, внесении удобрений, рыхлении грунта.

К минусам этой процедуры могу добавить:

Неэстетичный внешний вид растений (но меня это нисколько не смущает, главное, чтобы урожай был обильным и вкусным).

Не вовремя (слишком рано или поздно) удаленная листва может спровоцировать замедленный рост.

Пасынкование и обрезка листьев вызывает у перца стресс. И после процедуры он может начать отставать в росте.

Если во время обрезки убрать не те стебли, урожай получится скудным.

Я всегда использую одну и те же проверенную технику удаления лишней листвы на болгарском перце:

Когда растение сформировало завязи и нижние плоды почти доспели, я удаляю все нижние листья до первой развилки.

При вызревании перчиков на развилках все листья, расположенные под ними, я также удаляю.

Ветки, с которых собран урожай, я сразу обрезаю.

Какие инструменты понадобятся?

Для удаления лишней листвы на перце необходимо подготовить секатор или ножницы. Я их всегда дезинфицирую перед работой, чтобы растения не заболели. Хотя большинство дачников не обрезают, а просто обрывают листья и пасынки руками.

У каждого огородника свой метод пасынкования перца. Но я использую старый и проверенный способ:

На высокорослых растениях я прищипываю все боковые побеги.

На среднерослых сортах я обрываю нижние листья.

Карликовый перчик я практически не трогаю. Главное — удалить лишние листья, чтобы растения хорошо проветривались.

Надо ли обрывать пасынки?

При выращивании перца у него активно образуются пасынки из всех развилок. Они отбирают у растения силы, снижают качество и количество плодов. Поэтому я рекомендую вовремя их удалять.

Надо ли обрывать бутоны?

При выращивании перца в домашних условиях, в период их высаживания на грядки у них уже имеются первые бутоны. При посадке растения в открытый грунт они должны направить все силы на наращивание корневой системы, а не на вызревание бутонов.

Поэтому я их удаляю, чтобы растение окрепло и адаптировалось в новых условиях. Также при активном цветении культуры на ней появляется большое количество бутонов. Половина из них – пустоцветы. Их обязательно стоит сразу удалить.

Как видно, выращивание болгарского перца имеет свою специфику. Но, если все делать правильно и вовремя, у вас получится добиться высокой урожайности культуры. А как вы удаляете листья? Сажаете вы перец в теплице или в открытый грунт. Предлагаю поделиться опытом в комментариях ниже.