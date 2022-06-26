На похоронах Юрия Шатунова произошло сразу несколько инцидентов
Сначала фанаты устроили свору в очереди на прощание с кумиром, а потом покойного пыталась сфотографировать таинственная женщина.
Сразу несколько инцидентов произошло при прощании с кумиром 90-х Юрием Шатуновым. Сначала поклонники пытались устроить некую вакханалию: они начинали переругиваться, толкаться в очереди.
Некоторые даже вдруг запели любимый хит "Белые розы", за что получили замечание от других фанатов певца.
Еще одна странно одетая женщина пыталась с близкого расстояния зафотографировать гроб с Шатуновым. Дама успокоилась только тогда, когда охрана попросила ее на выход, сообщает "Экспресс Газета".
Не только свидетели инцидента, но и пользователи сети были шокированы поступком незнакомки, заявив, что у человека нет "ничего святого".
Легендарный солист «Ласкового мая» ушел из жизни в ночь на 23-е июня от обширного инфаркта. Близкие вызвали скорую, однако медики уже ничем не могли помочь 48-летнему кумиру миллионов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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