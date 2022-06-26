3 июля планируют запустить первое транспортное кольцо в Минске

Из интервью директора предприятия "Гордострой" Сергея Панева в эфире ОНТ стало известно о точной дате запуска первого транспортного кольца в Минске.

Первое транспортное кольцо в Минске планирую открыть 3 июля, сообщил Панев.

Как уточняется, транспортное кольцо свяжет центр столицы, часть вокзала  с проспектом Дзержинского.

Также стало известно, что на кольце предусмотрено по три полосы автомобильно движения в каждую сторону.

Отмечается, что строители уже  соединили кольцо путепроводом, проходящим под железной дорогой, тем самым замкнув его.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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