3 июля планируют запустить первое транспортное кольцо в Минске
Из интервью директора предприятия "Гордострой" Сергея Панева в эфире ОНТ стало известно о точной дате запуска первого транспортного кольца в Минске.
Первое транспортное кольцо в Минске планирую открыть 3 июля, сообщил Панев.
Как уточняется, транспортное кольцо свяжет центр столицы, часть вокзала с проспектом Дзержинского.
Также стало известно, что на кольце предусмотрено по три полосы автомобильно движения в каждую сторону.
Отмечается, что строители уже соединили кольцо путепроводом, проходящим под железной дорогой, тем самым замкнув его.
Опубликовано: Тарас Медведев
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