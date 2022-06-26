3 июля планируют запустить первое транспортное кольцо в Минске

Из интервью директора предприятия "Гордострой" Сергея Панева в эфире ОНТ стало известно о точной дате запуска первого транспортного кольца в Минске.

Первое транспортное кольцо в Минске планирую открыть 3 июля, сообщил Панев.

Как уточняется, транспортное кольцо свяжет центр столицы, часть вокзала с проспектом Дзержинского.

Также стало известно, что на кольце предусмотрено по три полосы автомобильно движения в каждую сторону.

Отмечается, что строители уже соединили кольцо путепроводом, проходящим под железной дорогой, тем самым замкнув его.