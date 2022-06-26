Огородники рассказали, как стоит подкармливать овощи, чтобы не навредить

Выбирая удобрения для дачного участка, нужно постараться внести их так, чтобы обеспечить растения оптимальным питанием в течение всего периода их роста и развития.

Питание растению необходимо на протяжении всего периода вегетации. Но потребность в соотношении элементов питания меняется. Так в самый ранней период для наращивания корневой системы, как правило, растениям в большей степени необходим фосфор, далее, для наращивания вегетативной массы в большей степени требуется азот.

Для созревания плодов потребность в азоте снижается, а повышается потребность в калии и фосфоре. Именно подкормки позволяют создать необходимый баланс удобрений в нужных количествах и пропорциях.

Кроме того, как мы знаем, основную часть питания растения потребляют корневой системой, впитывая из почвы влагу с растворенными в ней питательными веществами. Допустимая концентрация почвенного раствора у каждый культуры своя, но превышение этой границы отрицательно влияет на рост и развитие растений.

Опять же подкормки позволяют создавать в почве необходимую концентрацию почвенного раствора, оптимальную для каждой культуры.

Зачем нужны подкормки, мы разобрались, а теперь поговорим, как правильно и какими способами производят подкормки.

В подкормку удобрения вносятся разными способами: – Первый – это корневая подкормка. Элементы питания усваиваются путем поглощения их корневой системой растения.

Существует два способа корневой подкормки: внесение удобрений поверхностно и внутрипочвенно. Поверхностное внесение используется для культур сплошного сева, что в любительских огородах встречается редко.

Подкормка проводится путем равномерного разбрасывания удобрений по поверхности почвы. Для данной подкормки применяются легкорастворимые азотные и комплексные удобрения, и совершенно бесполезно, и даже вредно разбрасывание по поверхности малоподвижных фосфорных и калийных удобрений.

Внутрипочвенная подкормка производится путем заделки удобрений непосредственно в зону, доступную для корней – в междурядья.

Для корневых подкормок рекомендуется применять также легкорастворимые удобрения, и богатую азотом органику (птичий помет, навозную жижу). Удобрения при такой подкормке равномерно разбрасываются по поверхности почвы и затем заделываются рыхлением.

В случаях, когда корневая система разрастается и заделка удобрений рыхлением невозможна без повреждения корней, например на огуречной грядке, удобрения разводятся в воде и производят поливы по увлажненной почве.

Схема внесения жидких удобрений, следующая: полив чистой водой, полив раствором удобрений, вновь полив чистой водой. Последний проводят небольшими дозами, чтобы смыть попавший раствор на растения. Жидкие подкормки производят минеральными растворимыми удобрениями, а также органическими: коровяком, птичьем пометом, разбавленном 1:10 и 1:20.

В некоторых случаях эффективны внекорневые подкормки - опрыскивание растений подкормочным раствором по листьям. Элементы питания при такой подкормки быстро усваиваются путем их поглощения листьями растений.

Подкормки по листьям (внекорневые подкормки) не являются полноценной заменой подкормкам под корень, а, являются лишь вспомогательным способом, применяемым в определенных ситуациях.

При внекорневой подкормке поглощение внесенного питания листьями происходит очень активно, уже спустя 2-3 часа вещества циркулируют по клеткам растения.

Поэтому внекорневые подкормки применяют в следующих случаях:

когда появляется необходимость быстро дать растению нужный элемент питания, растение своим видом сигнализирует о недостатке того или иного элемента питания.

охлажденная почва препятствует поступлению элементов питания в растения через корневую систему, например, в конце лета или осенью.

щелочная или кислая реакция почвы, препятствующая поступлению отдельных питательных элементов в растение через корневую систему;

стоит затяжная пасмурная погода, и корневые жидкие подкормки могут привести к излишкам влажности почвы.

заболевание или повреждение корневой системы растения.

Лучшими удобрениями для внекорневых подкормок являются мочевина, калийная селитра, растворины, сульфат калия, однозамещенный фосфат калия, микроудобрения. При необходимости можно использовать и вытяжку суперфосфата.

Но при этом необходимо учитывать, что на таких культурах, как огурец и томат фосфор поступает в лист не сразу, а через несколько часов. В этом случае быстрого эффекта питания по сравнению с корневой подкормкой может не быть.

Концентрации растворов внекорневых подкормок применяют небольшие: от 0.5 до 2 г (в крайнем случае до 3 г) на 1 л воды.