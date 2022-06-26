Дефолт наступит в понедельник, действительно ли Россия неплатежеспособна?

Если у государства есть долги, по ним начисляются проценты, а если государство не может их выплатить, оно считается неплатежеспособным, что часто приводит к драматическим последствиям.

Такой случай теперь угрожает и России, по крайней мере, на бумаге: в выходные истечет 30-дневный период, в течение которого Россия все еще может просрочить выплату процентов, не вызывая дефолта. Однако в действительности ситуация гораздо сложнее, пишут обозреватели DPA.

В основном государство считается неплатежеспособным, если оно больше не может обслуживать свои долги, т.е. имеет проблемы с выплатой процентов или погашением долга. Как правило, такие проблемы возникают, когда правительства тратят не по средствам и имеют чрезмерную задолженность или иным образом потеряли кредитоспособность и имеют проблемы с ликвидностью. Типичными примерами являются более ранние национальные банкротства Аргентины или финансовые проблемы Греции во время кризиса евро в 2010 году. Однако ситуация в России совершенно иная.

В силу своего финансового положения Россия фактически не является банкротом. Страна обладает значительными финансовыми ресурсами как внутри страны, так и за рубежом. Основным источником дохода являются большие объемы сырья, которое Россия на протяжении многих лет продавала за границу. Взамен страна получала иностранную валюту. Кроме того, долг России невелик по сравнению с другими странами: около 20 процентов ВВП, коэффициент долга значительно ниже, чем во многих западных развитых странах.

Самая важная причина — жесткие финансовые санкции, которые ввели против Украины преимущественно западные страны из-за войны с Россией. Санкции фактически исключают Россию и ее банки из финансовой системы, в которой доминируют западные государства. Значительная часть финансовых резервов России, хранящихся за рубежом, также заблокирована санкциями. А американским банкам теперь запрещено переводить платежи из российского государства своим клиентам. Эти ограничения делают практически невозможным для России расплачиваться с кредиторами за границей, хотя финансовые средства действительно есть.

Россия продолжает выплачивать проценты по гособлигациям - не в долларах или евро, а в рублях. В стране установлена новая процедура для этого. Проблема, однако, в том, что платежи оттуда вряд ли могут быть направлены в западные платежные конторы и далее западным кредиторам из-за санкций. Выплата в рублях также вызывает споры: на самом деле выплаты процентов по внешним долгам обычно осуществляются в долларах США или евро. Поэтому эксперты считают недопустимой оплату в российской национальной валюте.

Обычно этим занимаются рейтинговые агентства. Три основных кредитных наблюдателя, Standard & Poor's, Moody's и Fitch, получают деньги от правительств и кредиторов за оценку кредитоспособности заемщиков. Однако в случае с Россией они не учитываются, поскольку санкции Европейского Союза не позволяют им оценить финансовую ситуацию. Существует также международный комитет инвесторов CDDC, в который входят крупные банки. В случае проблем с оплатой он решает, подлежит ли страхованию дефолта по кредиту (CDS) и получают ли покупатели такой страховки компенсацию. Такой случай как минимум близок к дефолту и, следовательно, к банкротству государства.

Суммы сравнительно небольшие. Например, несколько недель назад Россия не выплатила 1,9 миллиона долларов в виде процентов за просроченную задолженность в рамках выплаты процентов за просрочку. Строго говоря, это уже был дефолт российского государства. Текущие процентные платежи связаны со значительно более высокими суммами, часто исчисляемыми сотнями миллионов. Однако по сравнению с финансовой мощью России это все еще мало. Российский центральный банк в настоящее время оценивает все, частично заблокированные, валютные резервы почти в 600 миллиардов долларов.

Ситуация полностью отличается от ситуации предыдущего национального банкротства России в 1998 году. В то время цены на нефть были на низком уровне, а валютных поступлений России от товарного экспорта не хватало для погашения долга. На этот раз у Москвы достаточно денег, и она также готова расплатиться с долгами.

Поскольку дефолт не имеет ничего общего с острой нехваткой денег у российского правительства, прямые последствия изначально незначительны. Резкой девальвации рубля или коллапса банковской системы не ожидается. Если дефолт будет определен, кредиторы могут потребовать, чтобы Россия погасила все долги - даже те, которые фактически не причитаются.

Они вполне могут быть проблематичными для России. Россия не может выпускать новые облигации. Инициированная санкциями изоляция Москвы от мирового финансового рынка усиливается. Собственность российских государственных компаний за рубежом также может оказаться под угрозой, например имущество «Газпрома», которое могут изъять в обмен на неуплаченные проценты.