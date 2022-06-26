В Канаде золотоискатели нашли замороженного мамонтенка

Золотодобытчики копали бульдозером траншею вдоль Эврика-Крик к югу от Доусон-Сити на северо-западе Канады, когда наткнулись на что-то твердое в грязи.

Рабочие обнаружили детеныша мамонта женского пола во время работ в вечной мерзлоте на золотых приисках Клондайка, сообщили члены правительства территории Юкон аборигены племени трондек хвечин. Это «самый полноценный мумифицированный мамонт, найденный в Северной Америке».

Старейшины народа тр'ондек хвечин дали ему имя Нун чо га (по-английски: большой детёныш животного). Геологи из Калифорнии и Университета Калгари подозревают, что Нунчога умер во время ледникового периода и был заморожен в вечной мерзлоте более 30 000 лет назад.

Шерстистые мамонты населяли Евразию, а затем и Северную Америку на протяжении сотен тысяч лет. Вид вымер на материке около 13 000 лет назад, а на некоторых арктических островах — спустя несколько тысячелетий.

«Нун чо га — невероятное научное открытие», — сказал Грант Зазула, палеонтолог из агентства, ответственного за связи с Global News. Волосы и кожа сохранились.

«Если вы посмотрите на ее ноги, у нее крошечные ногти на всех конечностях, которые еще не полностью затвердели. Ее длина составляет около 140 сантиметров. Первоначальные расследования показали, что ей было около месяца, когда она умерла», - сообщил ученый.