Огородники рассказали о влиянии древесных опилок на состояние почвы

Опилки можно применять в огороде с разными целями – для разрыхления почвы, для повышения влаго удерживающих свойств песчаной земли, как мульчу с целью сдерживания роста сорняков, для утепления гряд и растений на зиму.

Древесные опилки хороши для улучшения структуры почвы, поскольку они надолго придают ей благоприятную для корней растений сыпучесть. А при определенной их подготовке они значительно обогащают почву питательными веществами. Поэтому многие садоводы используют их в качестве удобрения.

Но делать это можно только после хорошей обработки их раствором мочевины перед внесением в почву.

Для этого в ведре воды надо растворить 4-5 ст. л. мочевины и полученным раствором увлажнить 3 ведра опилок. Будет еще лучше, если в этот раствор вы добавите также 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. калийных удобрений.

Обработанные таким способом опилки лучше вносить в почву осенью из расчета по 1 ведру на 3-4 м2, лучше после осеннего известкования.

Все дело в том, что соотношение азота к углероду в почве несравнимо выше, чем в древесных опилках, особенно свежих.

Вносить в почву такие опилки без предварительной их обработки не следует. Вместо удобрения вы на значительный срок снизите плодородие почвы, т. к. бактерии, разлагающие опилки, начинают поглощать из почвы азот, нужный для развития растений, отбирая у них питание.

К тому же некоторые вещества из древесины могут отрицательно сказаться на развитии растений. Но когда процесс разложения опилок закончится, микроорганизмы отмирают, выделяя в почву азот в доступной для растений форме.

А еще лучше из древесных опилок сделать компост. Проще всего сделать это, смешав их с землей с добавлением небольшого количества навоза и дать полежать им год, при необходимости их, увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества.

Будет еще лучше, если вы добавите туда скошенную сочную траву (крапиву) или сено. А при отсутствии навоза надо добавить мочевину (примерно 1,5-2 стакана мочевины на бочку опила).

Прекрасное удобрение можно получить, сложив компостную кучу из чередующихся слоев опилок и птичьего помета. При этом кислотность опилок будет компенсировать щелочную реакцию экскрементов.

В конечном счете, вы получите материал, сочетающий великолепную питательную ценность птичьего помета с большим объемом органики, который обеспечат опилки.

Но использовать опилочные компосты нежелательно до тех пор, пока все компоненты полностью не разложатся, и смесь не приобретет вид жирного темного торфа. При этом исчезнет запах смолы, а появится аромат земли.

Многие садоводы широко используют древесные опилки для мульчирования почвы в саду и в огороде. Они разлагаются очень медленно – до двух лет и поглощают большое количество влаги, повышают водоудерживающую способность легких почв, а также служат отличной мульчей под плодовыми деревьями и цветущими кустарниками.

Однако пока не завершилось их перегнивание, деревьям и кустарникам не помешает небольшая азотная подкормка.

Применяют опилки и для устройства теплиц. Они используются для подстилающей смеси, где служат биологическим топливом для разогрева, чтобы ускорить рост растений. А отработанную смесь затем используют как хорошее удобрение.

Запомните, что при использовании в большом количестве древесные опилки несколько подкисляют почву. Это необходимо учитывать при осеннем внесении в почву известковых материалов.