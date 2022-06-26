Госсекретарь США Блинкен: Россия будет терять 19 миллиардов долларов в год
Госсекретарь США Блинкен заявил об уверенности американского континента в увеличении влияния введенных против России санкций.
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен пообещал, что эффект антироссийских санкций введённых западным миром в течение времени будет заметно увеличиваться и ощущаться населением Российской Федерации.
Добиться максимального ущерба для экономики и мирного населения России, по словам Блинкена в интервью CNN, можно благодаря решению лидеров G7 отказаться от импорта российского золота в свои страны. По предварительным подсчётам, РФ может потерять 19 миллиардов долларов в год.
Напомним, что в Баварских Альпах сегодня, 26 июня 2022 года, начался саммит стран «Большой семёрки», который сопровождается многотысячными митингами недовольных политикой проводимой лидерами стран участниц.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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