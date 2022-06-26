В субботу в Варшаве прошла международная акция нетрадиционалов, на которую не пустили россиян.

25 июня в Вашаве прошла международная акция ЛГБТ активистов и "пассивистов", собравшая более 5000 участников.

Основной тон задавали представители Польши и Украины, которые несли плакаты "Смерть врагам" и "Украинская армия победит тьму".

Некоторые рассмативают данную акцию, как очередной этап набора добровольцев в украинскую армию, которая, как известно, перенасыщеная "победителями тьмы" именно нетрадиционной сексуальной ориентации.

Примечтательно, что наравне с флагами Польши и Украины демонстранты несли и знамёна нацистского полка "Азов".

Организаторы шествия с гордостью заявили журналистам, что русских на парад не пустили.

Правда, они забыли уточнить, что русские в этом шоу и не собирались участвовать.