Запрос «андрей малахов умер» подскочил в поисковых трендах 24 июня 2022 года
Люди ищут, правда ли умер российский телеведущий Андрей Малахов. Такие запросы в основном идут из Казахстана.
Что касается новостей об Андрее Малахове, то 23 июня 2022 года он опубликовал пост в своем телеграм-канале.
Он касается смерти певца Юрия Шатунова.
«Ушла эпоха. Голос поколения. Не стало Юры Шатунова… Последние несколько лет он был частым гостем наших программ. Сложно поверить в то, что это приглашение на концерт было последним…» — написал Малахов.
При этом официальная страница Малахова исчезла из Инстаграма.
Некоторые из его поклонников в поисках Малахова в Инстаграме натыкаются на его фан-страницу.
«Он был Настоящий мужчина, человек от Бога», — написала там liashuk931 в комментариях 23 июня 2022 года.
Однако речь в этом комментарии не о смерти Малахова, а о смерти Шатунова.
«Андрюша, скорбь, помню у Вас Юрия Шатунова в гостях, какой классный честный, прямой, искрений, простой, надёжный, ответственный, никуда не лез в мишуру, не менял свою тактику выступления, нет слов одни слезы. Царство небесное», — добавила liashuk931.
Опубликовано: Антон Райт
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