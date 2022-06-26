Запрос «андрей малахов умер» подскочил в поисковых трендах 24 июня 2022 года

Люди ищут, правда ли умер российский телеведущий Андрей Малахов. Такие запросы в основном идут из Казахстана.

Что касается новостей об Андрее Малахове, то 23 июня 2022 года он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

Он касается смерти певца Юрия Шатунова.

«Ушла эпоха. Голос поколения. Не стало Юры Шатунова… Последние несколько лет он был частым гостем наших программ. Сложно поверить в то, что это приглашение на концерт было последним…» — написал Малахов.

При этом официальная страница Малахова исчезла из Инстаграма.

Некоторые из его поклонников в поисках Малахова в Инстаграме натыкаются на его фан-страницу.

«Он был Настоящий мужчина, человек от Бога», — написала там liashuk931 в комментариях 23 июня 2022 года.

Однако речь в этом комментарии не о смерти Малахова, а о смерти Шатунова.

«Андрюша, скорбь, помню у Вас Юрия Шатунова в гостях, какой классный честный, прямой, искрений, простой, надёжный, ответственный, никуда не лез в мишуру, не менял свою тактику выступления, нет слов одни слезы. Царство небесное», — добавила liashuk931.