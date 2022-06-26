Инстасамку облили зеленкой или это все-же постановка и Пиар утка

Блогер, певица Инстасамка (Дарья Зотеева) 21 февраля сообщила в историях на своей странице в Инстаграме, что ее облили зеленкой.

«Только что ко мне подбежал какой-то человек и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще? Вы адекватные?» — говорит Зотеева на видео.

Ее пиарщик Максим Столяров в комментарии телеграм-каналу Подъем сообщил, что Инстасамка якобы пребывает в шоке. И что немного зеленки якобы попало ей в глаз.

Однако позже измазанная зеленкой Зотеева опубликовала в Инстаграме ироничный пост, где она держит куклу «маленького Йоды» из сериала «Мандалорец».

И записала ТикТок, где видно, что с глазами у нее все нормально.

«Визажисты накрасили?» — пишет в комментариях к посту в Инстаграме _varman_, имея в виду недавний скандал.