Цепная электропила и бензопила – в чём же существенная разница

Очень тяжело описать область применения цепной пилы, так как она очень обширна. Благодаря данному инструменту можно решить бытовые вопросы и в качестве профессионального инструмента.

Разница между ними не только в моделях и фирмах производителях, но и различные источники питания, а также в мощности.

Благодаря источникам питания можно выделить:

Электропилы – работают от электричества, поэтому источник должен быть под рукой

Бензопилы – работают от смеси бензина и двухтактного масла, которыми стоит запасаться наперёд.

Если вас заинтересовала сама электропила купить и хотите использовать данный агрегат, задаетесь вопросом стоит ли это делать вообще, тогда наши эксперты раскроют все секреты об этом приспособлении.

Плюсы электропил:

С ней просто обращаться – включил в электросеть, нажал на пуск и работаешь;

Удобно использовать рядом со своим домом;

Бесшумный агрегат;

Легче по весу, так как нет бензобака.

Но у электропил есть и свои недостатки. О них мало кто догадывается перед покупкой, но часто сталкиваются во время эксплуатации.

Минусы:

Рядом всегда должна быть электросеть;

Противопоказано использовать во влажную погоду;

Наличие шнура.

Особенности бензопил

Бензопилы также заслуживают внимания. У них тоже есть много достоинств, к которым можно отнести мобильность при использовании – можно спокойно пользоваться даже в отдаленных местах, таких как лес, сад, парк и т. д., мощность агрегата, не стоит бояться влажности на улице во время работы, а также отсутствие надоедливого шнура под ногами.

Но, как и у электропил, бензопилы имеют свои недостатки. К ним часто относят большой вес, использование только в профессиональной сфере деятельности, нужду в постоянном контроле наличия бензина и масла, а также то, что после использования агрегата нужно обязательно сливать жидкости с пилы.

Кроме того, бензопилы создают много шума вокруг, что их можно услышать за километры от места работы.