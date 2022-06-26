Цепная электропила и бензопила – в чём же существенная разница
Очень тяжело описать область применения цепной пилы, так как она очень обширна. Благодаря данному инструменту можно решить бытовые вопросы и в качестве профессионального инструмента.
Разница между ними не только в моделях и фирмах производителях, но и различные источники питания, а также в мощности.
Благодаря источникам питания можно выделить:
Электропилы – работают от электричества, поэтому источник должен быть под рукой
Бензопилы – работают от смеси бензина и двухтактного масла, которыми стоит запасаться наперёд.
Если вас заинтересовала сама электропила купить и хотите использовать данный агрегат, задаетесь вопросом стоит ли это делать вообще, тогда наши эксперты раскроют все секреты об этом приспособлении.
Плюсы электропил:
С ней просто обращаться – включил в электросеть, нажал на пуск и работаешь;
Удобно использовать рядом со своим домом;
Бесшумный агрегат;
Легче по весу, так как нет бензобака.
Но у электропил есть и свои недостатки. О них мало кто догадывается перед покупкой, но часто сталкиваются во время эксплуатации.
Минусы:
Рядом всегда должна быть электросеть;
Противопоказано использовать во влажную погоду;
Наличие шнура.
Особенности бензопил
Бензопилы также заслуживают внимания. У них тоже есть много достоинств, к которым можно отнести мобильность при использовании – можно спокойно пользоваться даже в отдаленных местах, таких как лес, сад, парк и т. д., мощность агрегата, не стоит бояться влажности на улице во время работы, а также отсутствие надоедливого шнура под ногами.
Но, как и у электропил, бензопилы имеют свои недостатки. К ним часто относят большой вес, использование только в профессиональной сфере деятельности, нужду в постоянном контроле наличия бензина и масла, а также то, что после использования агрегата нужно обязательно сливать жидкости с пилы.
Кроме того, бензопилы создают много шума вокруг, что их можно услышать за километры от места работы.
Опубликовано: Антон Райт
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