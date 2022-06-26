В этом году пик метеорного потока Июньских Боотид будет наблюдаться 27 июня

Согласно сообщению Московского планетария, 27 июня 2022 года будет наблюдаться пик метеорного потока Июньских Боотид.

Напомним, что Июньские Боотиды это метеороидный поток, который наблюдается ежегодно с 26 июня по 2 июля.

Стоит отметить, что во время Боотид на небе можно будет увидеть не более 1-2 метеоров в час.

Июньские Боотиды наблюдаются во время прохождения Земли сквозь орбиту короткопериодической кометы Понска-Виннеке.