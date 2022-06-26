Baza: армия Украины второй раз обстреляла вышку «Черноморнефтегаза»

Украинские военные во второй раз произвели обстрел вышки "Черноморнефтегаза" с помощью ракет.

Вечером 26 июня российское информационное агентство "Baza" сообщило, что Крымская вышка "Черноморнефтегаза" вновь была обстреляна ВСУ в Чёрном море.

По данным канала "Baza", нынешний обстрел произошёл поздней ночью воскресенья. Тогда украинские военные смогли донести ракету до вертолётной площадки газодобывающей платформы "Таврида", оставив в ней пятиметровую дыру. В результате обстрела люди не пострадали.

20 июня вооружённые силы Украины впервые обстреляли платформу российского "Черноморнефтегаза", ранив пять человек. После инцидента восемь работников вышки в Чёрном море признаны пропавшими без вести.