Baza: армия Украины второй раз обстреляла вышку «Черноморнефтегаза»
Украинские военные во второй раз произвели обстрел вышки "Черноморнефтегаза" с помощью ракет.
Вечером 26 июня российское информационное агентство "Baza" сообщило, что Крымская вышка "Черноморнефтегаза" вновь была обстреляна ВСУ в Чёрном море.
По данным канала "Baza", нынешний обстрел произошёл поздней ночью воскресенья. Тогда украинские военные смогли донести ракету до вертолётной площадки газодобывающей платформы "Таврида", оставив в ней пятиметровую дыру. В результате обстрела люди не пострадали.
20 июня вооружённые силы Украины впервые обстреляли платформу российского "Черноморнефтегаза", ранив пять человек. После инцидента восемь работников вышки в Чёрном море признаны пропавшими без вести.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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