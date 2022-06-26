Baza сообщает о новом обстреле морской платформы «Таврида» «Черноморнефтегаза» у побережья Крыма
В Черном море обстреляна вышка «Черноморнефтегаза», пишет Телегарм-канал Baza в воскресенье, 26 июня.
Ракетный удар был нанесен на это раз по НДК «Таврида», по данным издания его провели под покровом ночи.
Издание сообщает, что удар пришелся по вертолетной площадке. Диаметр пробоины составил пять метров.
Напомним, 20 июня был нанесен ракетный удар по по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в результате которого погибли люди, семеро человек пропавших без вести не удалось найти до сих пор.
Опубликовано: Тарас Медведев
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