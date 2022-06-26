DOXA News: Россия увеличила военное присутствие в Беларуси
26 июня информагентство DOXA News сообщило о резком увеличении присутствия российской армии на территории Беларуси.
Вечером 26 июня признанное в России иноагентом новостное издание DOXA News сообщило, что Россия начала стремительно увеличивать своё военное присутствие на территории Республики Беларусь.
К текущему моменту Минобороны России и Беларуси никак не комментировали заявления издания-иноагента DOXA, однако известно, что 22 июня в белорусском государстве начались масштабные мобилизационные учения.
Стоит отметить, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял о том, что армия Беларуси не будет принимать участия в российской военной спецоперации на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Борис Джонсон призвал Запад не пытаться урегулировать конфликт в Украине
Baza сообщает о новом обстреле морской платформы «Таврида» «Черноморнефтегаза» у побережья Крыма
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева
Baza: армия Украины второй раз обстреляла вышку «Черноморнефтегаза»
Войска России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Сиротино и Вороново