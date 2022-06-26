DOXA News: Россия увеличила военное присутствие в Беларуси

26 июня информагентство DOXA News сообщило о резком увеличении присутствия российской армии на территории Беларуси.

Вечером 26 июня признанное в России иноагентом новостное издание DOXA News сообщило, что Россия начала стремительно увеличивать своё военное присутствие на территории Республики Беларусь.

К текущему моменту Минобороны России и Беларуси никак не комментировали заявления издания-иноагента DOXA, однако известно, что 22 июня в белорусском государстве начались масштабные мобилизационные учения.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял о том, что армия Беларуси не будет принимать участия в российской военной спецоперации на Украине.