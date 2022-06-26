Максим Галкин дошутился о России, получив от поклонника в глаз во время концерта в Израиле

За неудачную шутку о России во время концерта в Израиле один из слушателей запустил в Галкина яблоком.

Максима Галкина, уже не раз отпускавшего колкие шутки в адрес России, наконец настигло возмездие.

Во время одного из концертов в Израиле юморист снова позволил себе очередной резкий выпад в адрес России, который в этот раз не остался безнаказанным.

Рассвирепевший слушатель запустил яблоком, которое попало Галкину точно в глаз.

Удивительно, что ни разу не извинявшийся до этого юморит после инцидента неожиданно сменил тон:

«Хочу извиниться перед всеми, кого могли задеть мои слова. Это всего лишь юмор» - заявил юморист.

История повторяется, но в виде фарса. Благодаря яблоку великий учёный Ньютон открыл закон всемирного тяготения, а "великий" юморист Галкин наконец-то научился извиняться.

Опубликовано: Антон Райт

 

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