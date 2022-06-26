Иран успешно провел запуск ракеты-носителя Zoljanah

Минобороны Ирана сообщает об успешном старте ракеты-носителя Zoljanah, сообщает иранское агентство "Тасним".

Военное ведомство отчиталось об эффективном запуске в воскресенье ракеты-носителя Zoljanah.

Как отметили в МО Ирана, запуск ракеты носил научно-испытательский характер.

Иранский носитель имеет три ступени, две из которых работают на твердом, а одна на жидком топливе, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Иран не может найти консенсус с США о продолжении ядерной сделки. Вашингтон не готов сделать шаг навстречу иранским властям и снять ряд ограничений.

Эксперты считают, что Иран может в считанные часы получить ядерное оружие, а имея мощные ракеты доставить заряд в любую точку мира.