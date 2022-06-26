Лидеры G7 за обедом вспоминали президента Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться

Главы государств и правительств на саммите «Большой семерки » начали свои обсуждения с шуток о российском президенте Владимире Путине.

Первая рабочая сессия в воскресенье в замке Эльмау изначально касалась только вопроса о том, должны ли участники снимать пиджаки в жаркую летнюю погоду в замке Эльмау.

«Снять пиджаки?» — спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пока фотографы еще находились в комнате.

Затем премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил подождать, пока не будет сделано официальное фото раунда.

Но Джонсон настаивал: «Мы должны показать, что мы сильнее Путина».

Разомлевшие от жары лидеры «большой семерки» имеют виду знаменитое фото Путина с голым торсом на лошади, во время отдыха в 2009 году.

Трюдо вмешался, пошутив, что группу следует сфотографировать «верхом на лошади и без рубашки», как это сделал Путин в 2009 году.

По-видимому, не вдаваясь в вопрос об одежде, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страстная наездница, сказала: «Верховая езда — это лучшее».

Но Джонсон настаивал и требовал: «Мы должны показать им наш пресс».

И только Джо Байден молчал и не смеялся, потому, что в его шпаргалке ничего о сказанном выше не было.

После рабочего заседания канцлер Олаф Шольц предстал перед камерами без галстука, но в пиджаке.

Возможно, скоро лидеры семерки останутся и без костюмов, чтобы короли оказались голыми, как оно и есть, Путину достаточно объявить полное эмбарго на российские поставки в ЕС, США, Японию и Канаду. Тогда смеяться будет некому.