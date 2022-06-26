У сына Кристины Орбакайте есть неизлечимая болезнь которой никто не ожидал

Болеют все и звезды не исключение. Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков имеет неизлечимый недуг, который может плохо закончиться.

Дети Кристины Орбакайте стали взрослыми. Старшему уже исполнилось 31 год. Никита Пресняков генетику унаследовал от своих родителей и имеет хорошие вокальные данные. Но есть нюанс: у него имеется дефект, который отсутствует у других членов звездной семьи.

Дефектолог и психолог Родион Барабанов диагностировал у Никиты шепелявость, которая не даст ему полноценно петь. Однако нет поводов для паники - можно все устранить все с помощью небольшой операции. Также существуют неоперабельные процедуры, которые помогут Никите быстро восстановить речь. По времени примерно нужно от двух до трех месяцев.

Дефектолог выделил одну особенность - у Никиты присутствует двуязычие, в связи с тем, что парень разговаривает на английском и русском языках.

Но проблемы на этом не заканчиваются. У юного артиста были найдены полипы в желчном пузыре. Данную болезнь вылечить нельзя, но поддерживать недуг с помощью диеты - можно. Если не соблюдать врачебных рекомендаций, то придется делать операцию.

Такие проблемы не редкость у людей, жаль что они проявились у певца в столь юном возрасте. На сегодняшний день, его жизни ничего не угрожает, и он может дальше наслаждаться своей новой супружеской жизнью.