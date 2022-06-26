Первые леди на саммите G7 предпочли политике скандинавскую ходьбу
Пока мужчины ведут переговоры, женщины занимаются спортом: в воскресенье жены глав государств и правительств G7 прогулялись по Верхнебаварскому озеру Фельхензее.
В скандинавской ходьбе в традиционной партнерской программе участвовала супруга канцлера Германии - Бритта Эрнст, жена президента Франции - Брижит Макрон, жена Бориса Джонсона –Кэрри и подруга президента Совета ЕС Шарля Мишеля - Амели Дербаудренгьен.
Партнерская программа G7 в этом году снова стала женской, потому что муж председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баварию приехать так и не смог.
Не приехала на саммит и первая леди США. Джилл Байден не было. Премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида также приехали в Баварию без своих жен.
Пресс-секретарь Джилл Байден ничего не сказал о причинах отсутствия первой леди США. Однако она должна будет сопровождать своего мужа, президента США Джо Байдена, на саммит НАТО в Мадриде. Встречи в испанской столице были в ее расписании на понедельник и вторник.
В дополнение к скандинавской ходьбе партнерская программа саммита в замке Эльмау также включает встерчи с исследователями самой высокой экологической исследовательской станции Германии в Шнефернерхаусе и встречу с мастером-скрипачем из Миттенвальда.
Опубликовано: Тарас Медведев
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